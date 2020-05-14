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Aktüel

Sivas’ta üzerine gübre serpme makinesi devrilen çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-14 19:21:06 -
Sivas’ta üzerine gübre serpme makinesi devrilen çocuk öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, üzerine gübre serpme makinası devrilen çocuk yaşamını yitirdi.

Harmandalı köyü muhtarı Yusuf Çatalpınar'ın kızı Ecem Su Çatalpınar (5), evinin önündeki tarlada arkadaşlarıyla oynadığı sırada, üzerine gübre serpme makinesinin devrilmesi sonucu başından yaralandı.

Yakınları tarafından Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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