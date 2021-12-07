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Yerel Sivas’ta uyuşturucu operasyonu!
Yerel

Sivas’ta uyuşturucu operasyonu!

Sivas’ta polis ekiplerince yapılan uygulama ve operasyonlarda, 37 şüpheli yakalanırken yakalanan şüphelilerden 10’una çeşitli suçlardan 56 bin 445 TL para cezası uygulandı. Yapılan operasyonlarda yakalanan 37 şahsa, çeşitli suçlardan adli işlem yapılırken 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 10:06:00 -
Sivas’ta uyuşturucu operasyonu!

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uygulama ve operasyonlarda, 37 şüpheli yakalanırken yakalanan şüphelilerden 10'una çeşitli suçlardan 56 bin 445 TL para cezası uygulandı. Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulama ve operasyonlar yapıldı.

Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 13.92 gram metamfetamin, 10.20 gram esrar, 77 adet sentetik ecza hap, 1 kök Hint keneviri bitkisi, 8 adet narkotik madde kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda yakalanan 37 şahsa, çeşitli suçlardan adli işlem yapılırken 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 5 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 34 bin 545 TL para cezası uygulanarak ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konuldu.5 şahsa ise karayolları trafik kanununca toplamda 21 bin 898 lira cezai işlem uygulandı. İHA

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