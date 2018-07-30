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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı!

Sivas'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:40
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı!

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sokak satıcıları ve uyuşturucu kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 249 gram sentetik uyuşturucu, 225 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında aranan 1 şüphelinin başka bir suç nedeniyle cezaevinde bulunduğu, firari 2 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:40
  1. Sivas
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. opersayon
  4. Narkotik Şube Müdürlüğü
  5. narkotik polisi

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