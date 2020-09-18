  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sivas'ta tritikalede rekolte yüzleri güldürdü
Aktüel

Sivas'ta tritikalede rekolte yüzleri güldürdü

Türkiye'deki tritikale tohum ihtiyacının yarısından fazlasının karşılandığı Sivas Ulaş Tarım İşletmesi'nde bu yıl 5 bin 600 ton ürün hasat edildi - Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin: - "Dekardan ortalama 300 kilogram verim aldık. 19 bin dekar alanda tritikale ekimi yapıldı"

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:24:06 -
Sivas'ta tritikalede rekolte yüzleri güldürdü

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Buğday ve çavdarın melezinden elde edilen ve kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikaledeki rekolte yüzleri güldürdü.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sivas Ulaş Tarım İşletmesi'nde 19 bin dekar alanda, buğday ile arpanın verimli ve kaliteli yetişmediği tarla koşullarında yüksek verim potansiyeline sahip, çoğunlukla hayvan beslenmesinde tercih edilen, yemlik kalitesi mısır, buğday ve arpa ile eşit olan tritikale ekildi.

Ülkedeki tritikale tohumu ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Sivas Ulaş Tarım İşletmesi'nde ekimi yapılan "Karma-2000", "Tatlıcak-97" ve "Ümranhanım" tritikale tohum çeşitlerinden bu yıl 5 bin 600 ton ürün elde edildi.

Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, kurak ve soğuk iklim şartlarıyla tritikale üretiminde daha yüksek verim elde edilen Sivas'ta üretilen alternatif yem tritikaleye çiftçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Tritikalenin Türkiye'de yaklaşık 400 bin dekar ekim alanı olduğunu belirten Keskin, bu üründeki tohum ihtiyacının yarısını da kendilerinin karşıladığını ifade etti.

Hasan Keskin, Erzincan, Erzurum, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir başta olmak üzere birçok ile tritikale tohumu gönderdiklerini dile getirdi.

Bu yılki hasat dönemini tamamladıklarını aktaran Keskin, "Dekardan ortalama 300 kilogram verim aldık. 19 bin dekar alanda tritikale ekimi yapıldı ve 5 bin 600 ton mahsul elde ettik." dedi.

- "Hayvancılık yapanların mutlaka bunu ekmesi gerekiyor"

Sivas'ta üretilen tohumluk tritikalenin kalitesi ve veriminin yüksek olduğunu belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Hayvancılık yapanların mutlaka bunu ekmesi gerekiyor. Protein oranı 14-16 arasında değişiyor, aynı zamanda kuraklığa çok dayanıklı bir bitki. Aynı zamanda sapı yüksek olduğu için hayvancılık yapanlar bunu saman olarak da değerlendirmektedir. Saman ihtiyacı çok olduğu için tritikale ekim alanı daha da gelişiyor. Bu konuda çiftçilerle istişare edip ekim alanları daha fazla tritikaleye yönlendirildi. Tritikale, buğday ve arpadan daha verimli. Dekardan 250 kilogram buğday yerine 300-350 kilogram tritikale alanlar var."

Ulaş TİGEM olarak Türkiye'nin tritikale tohum ihtiyacının yarıdan fazlasını karşıladıklarını belirten Keskin, "Türkiye'de 8-9 bin ton tohum ihtiyacı oluyor, bunun yüzde 50'sinden fazlasını biz karşılıyoruz." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’yi programdan çıkarmışlardı! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi
Dünya

Türkiye’yi programdan çıkarmışlardı! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren Amerika Birleşik Devletleri, F-35'leri üretimini yapmakta güçlük çekiyor
Hazal Kaya'dan cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'ye skandal 'çocuk' desteği
Medya

Hazal Kaya'dan cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci'ye skandal 'çocuk' desteği

Oyuncu Hazal Kaya, son yıllarda kokuşmuş magazin medyası sayesinde adını sıkça duyuran ve yaptırdığı ameliyat ile cinsiyetini değiştiren Sel..
Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi
Gündem

Dikkat çeken ifadeler: Onun ağzından çıkan sözler, Gülen'in sözleri olarak kabul edilirdi

İzmir'de yakalanan FETÖ'nün sözde üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci’nin yargılandığı davada, tanıklardan Nurettin Veren, örgüt elebaşısı..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı