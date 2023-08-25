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Tarım Sivas’ta tritikale hasadı başladı
Tarım

Sivas’ta tritikale hasadı başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 16:23:00 -
Sivas’ta tritikale hasadı başladı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde tritikale hasadı başladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre rekolte hedefi 7 bin 500 ton olarak belirlendi.

Türkiye’nin tohumluk tritikale ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılayan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) Ulaş işletmesinde hasat başladı.

Vali Yılmaz Şimşek, önemli bir yem bitkisi olan ve besicilik yapan çiftçilerin tohumluk tritikale ihtiyaçlarını karşılayan hasada katıldı.

Protein oranı yüksek

Biçerdövere binerek hasat yapan Şimşek, Ulaş TİGEM’in rekor seviyede üretim gerçekleştirdiğini belirtti. Ulaş TİGEM’in ülkenin en büyük tarım işletmelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Şimşek, “Tritikale önemli bir yem bitkisi ve protein oranı çok yüksek. Özellikle besicilik yapan çiftçilerimiz için önemli ve değerli bir ürün. Yağışların da iyi gitmesiyle bu yıl Ulaş TİGEM’de inşallah tritikale üretimi noktasında tarihi bir rekor bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl 15 bin dekarlık alanda ekim yapılmıştı ve yaklaşık 3 bin tonluk üretim söz konusuydu. Bu yıl aynı alandan beklenen miktar ise yaklaşık 7 bin 500 ton” ifadelerini kullandı.

Hayırlı olsun

Çiftçilerin yanlarında olduğunu vurgulayan Şimşek, hasadın hayırlı olmasını diledi. Hasat programına Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da katıldı.
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