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Aktüel

Sivas’ta trafik kazalarında artış yaşandı

Sivas’ta trafik kazalarında artış gözlenirken son bir ay içerisinde meydana gelen kazalarda yaklaşık 10 kişi öldü 50’den fazla kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:47:40 -
Sivas’ta trafik kazalarında artış yaşandı

Sivas’ta trafik kazalarında artış gözlenirken son bir ay içerisinde meydana gelen kazalarda yaklaşık 10 kişi öldü 50’den fazla kişi de yaralandı.


Sivas’ta son haftalarda trafik kazalarında önceki yıllara oranla artış gözleniyor. TÜİK verilerine göre Nisan ayında seyahat kısıtlamasına rağmen Sivas’ta meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetmişti. Son bir ay içerisinde ise Sivas’ta 30’a yakın yaralamalı ve ölümlü kaza gerçekleşti. Bu kazalarda yaklaşık 50 kişi yaralanırken 10’a yakın kişi de hayatını kaybetti.

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