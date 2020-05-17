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Sivas'ta trafik kazaları: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 18:18:58 -
Sivas'ta trafik kazaları: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

S.Ü. (37) yönetimindeki 58 DK 846 plakalı otomobil, Ulaş ilçesi Eskikarahisar köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan O.Ö. (14) ve E.Ü. (11) yaralandı.

Ulaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer kazada ise Semih Cenik yönetimindeki 60 HC 074 plakalı otomobil, Yıldızeli ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Leyla Betül Cenik yaralandı.

Numune Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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