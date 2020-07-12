  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 15:15:29 -
Sivas'ta tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta çıkan kavgada silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi mandıralar bölgesinde S.B. (41) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen C.G. karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. tabancayla S.B'ye ateş etti.

Ağır yaralanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan S.B. ameliyata alındı.

Olayın ardından kaçan C.G. ise polis merkezi amirliğine teslim oldu.

Kavganın ardından olay yerinde silahla ateş ettiği öne sürülen S.B'nin amcasının oğlu U.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı