Sivas'ta tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
SİVAS (AA) - Sivas'ta çıkan kavgada silahla vurulan kişi ağır yaralandı.
Yeşilyurt Mahallesi mandıralar bölgesinde S.B. (41) ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen C.G. karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. tabancayla S.B'ye ateş etti.
Ağır yaralanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan S.B. ameliyata alındı.
Olayın ardından kaçan C.G. ise polis merkezi amirliğine teslim oldu.
Kavganın ardından olay yerinde silahla ateş ettiği öne sürülen S.B'nin amcasının oğlu U.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.