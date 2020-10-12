  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sivas'ta "Süt Sığırcılığı Eğitim Çiftliği" yıllık 6 ton karkas et üretecek
Ekonomi

Sivas'ta "Süt Sığırcılığı Eğitim Çiftliği" yıllık 6 ton karkas et üretecek

Yeniakit Publisher
2020-10-12 18:00:21 -
Sivas'ta "Süt Sığırcılığı Eğitim Çiftliği" yıllık 6 ton karkas et üretecek

SİVAS (AA) - Sivas'ta Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle hayata geçirilen "88 Başlık Süt Sığırcılığı Eğitim Çiftliği"nde yıllık 729 bin 770 litre süt ile 5 bin 915 kilogram karkas et üretimi yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Porsuk köyünde 15 Mayıs'ta temeli atılan ve kısa sürede yapımı tamamlanan çiftliğin açılışı yapıldı.

Vali Salih Ayhan, açılışta yaptığı konuşmada, tesisin 4 ay gibi kısa bir sürede açılışını yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Sivas'ın bu tür çiftliklerle Türkiye'ye örnek olacağını kaydeden Ayhan, şunları kaydetti:

"Birlik başkanımızı tebrik ediyorum. Emanet, işin ehlinde olduğu zaman güzel işler çıkıyor. Biz de destek olmaya çalıştık. Tarımda ehemmiyetli bir yapının önemini burada görüyoruz. Tarımda örgütlü bir yapı ve ölçek ekonomisi çok önemli. Bu iki kavramı sahaya iyi yansıtırsak çok da güzel neticeler alabiliriz. Bizim görevimiz de destek olmak. Salgın döneminde gördük ki çok daha fazla çalışmamız lazım. Böyle çiftliklerle herkese örnek olacağız."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise kentte son yıllarda tarım alanında TKDK aracılığıyla bir çok yatırım yapıldığını anımsattı.

Bilgin, "Bugün Türkiye'nin ihtiyacı olan tek bir şey var o da üretmek. Hepimiz hangi alanda olursa olsun üretimi destekleyen, artıran ve doğal olarak da istihdama destek veren her alana, tüm kurum ve kuruluşlar olarak destek olacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Sivas'ta tarım ve hayvancılığa katkı sağlayan kurumlara teşekkür plaketi takdim etti.

Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından TKDK desteği ile hayata geçirilen tesiste, yıllık 729 bin 770 litre süt ile 5 bin 915 kilo karkas et üretimi yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan dünyaya duyurdu: Arthur Grigoryan'ı gece öldürdük
Dünya

Azerbaycan dünyaya duyurdu: Arthur Grigoryan'ı gece öldürdük

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde cephe hattında yaşanan çatışmalarda 246. Alayın tabur komutanı Yarbay Arthur Grigoryan'ın öld..
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Medya

Fatih Portakal yeni adresini açıkladı

FOX TV'den ayrılan haber spikeri Fatih Portakal, manipülasyon ve yalan haberlere Youtube kanalında devam edeceğini açıkladı.
12.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay