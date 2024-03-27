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Yerel Sivas'ta sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri görüntülendi
Yerel

Sivas'ta sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-03-27 12:29:00 -
Sivas'ta sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri görüntülendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri kamerayla kaydedildi.

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde, kayalık yamaçlarda gezinen dağ keçileri kameraya yansıdı.

Yoldan geçen bazı sürücülerin araçlarından inip cep telefonu kamerası ile hayvanları görüntülemeye çalıştığı görüldü.

Yaklaşık 10 keçi bir süre gezindikten sonra gözden kayboldu.

Dağ keçilerinin yiyecek aradığı anlar kameraya da yansıdı.

 
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