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Aktüel Sivas'ta şüpheli ölüm
Aktüel

Sivas'ta şüpheli ölüm

Yeniakit Publisher
2020-08-23 16:09:12 -
Sivas'ta şüpheli ölüm

SİVAS (AA) - Sivas'ta boynunun iki tarafında bıçak yarası olan kadın, evinde ölü bulundu.

Yenimahalle Menderes Caddesi'ndeki evinde yaşayan Z.G'yi (54), oğlu H.U. (22) odasında yerde yatar vaziyette buldu.

Bilgi verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, boynunun her iki tarafında bıçak kesisi bulunan Z.G'nin öldüğünü tespit etti.

H.U. ile karısı E.U, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Z.G'nin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.U'nun ifadesinde annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, "intihar edeceğim" şeklinde söylemlerde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

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