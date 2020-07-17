  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta şüpheli ölüm

Yeniakit Publisher
2020-07-17 19:31:14 -
Sivas'ta şüpheli ölüm

SİVAS (AA) - Sivas'ta kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.

Dün akşamdan bu yana ailesinin haber alamadığı 3 çocuk babası Serdar Naçar'ın (37) aracı, Yüceyurt Mahallesi Rahmi Günay Caddesi Eski Numune Hastanesi bahçesinde görüldü.

Yakınları tarafından bölgede yapılan aramada Naçar, ağaçlık alanda hareketsiz halde buldu.

Hayatını kaybettiği belirlenen Naçar'ın cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Naçar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı