Sivas'ta servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
SİVAS (AA) - Sivas'ta servis otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Turan Yılmaz (66) yönetimindeki 58 DV 945 plakalı hafif ticari araç, Eğriköprü Mahallesi MTA Kavşağı'nda, Muhammet Tufan (28) idaresindeki 58 TF 707 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.
Kazada, Yılmaz ile aynı araçtaki Şerife ve Çağla Yılmaz (17) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.