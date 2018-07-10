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Sivas'ta "Sarıkız" alarmı! Dışarı çıkamıyorlar

Sivas'ta "Sarıkız" olarak bilinen etçil örümcekten dolayı çocuklar dışarıya çıkamıyor.

10 Temmuz 2018 Salı 21:47
Sivas'ta "Sarıkız" alarmı! Dışarı çıkamıyorlar

Halk arasında 'Sarıkız' adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen Camel Spider isimli örümcek Sivas'ın Damlacık köyünde de görüldü.

KÖYLÜLER, ÖRÜMCEKLERİN BİRİNE ZARAR VERMESİNDEN KORKUYOR

Köy sakinleri örümceğin genellikle hava karardığında kendini gösterdiğini belirtiyorlar. Korkudan çocuklarını evlerinin bahçelerine çıkaramadıklarını dile getirerek örümceklerin birine zarar vermesinden endişelendiklerini ifade ettiler.

ÇOK GÜÇLÜ BİR ÇENE YAPISINA SAHİP

Sarıkız'ın avları arasında böcekler, kemirgenler, kertenkeleler, akrepler, yılanlar ve hatta küçük olan kuşlar da yer alıyor. Genelde zehirli olmadığı söylense de, çok güçlü bir çene yapısına sahip olduğu için ısırdığında fazla can yaktığı belirtiliyor.

İNSANLARI TEHDİT OLARAK ALGILAMADIĞINDA SALDIRMIYOR

Dişleri ile deriyi uyuşturup deldikten sonra içeriye, eti sıvı bir hale getiren madde enjekte ederek avını tüketen örümcek, insanları tehdit olarak algılamadığında ise saldırmıyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 21:47
  1. Sivas

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