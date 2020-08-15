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Aktüel

Sivas'ta saman yüklü kamyon yandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 19:25:09 -
Sivas'ta saman yüklü kamyon yandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyon yandı.

Halil İbrahim Yiğit yönetimindeki 58 ZB 246 plakalı saman yüklü kamyon, Zara ilçesine 4 kilometre mesafede Sivas-Erzincan kara yolunda seyir halindeyken yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Zara Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, samanlar tamamen yandı, araç kullanılamaz hale geldi.

Alev alan samanların kara yoluna savrulması nedeniyle yol, yaklaşık bir saat ulaşıma kapatıldı.


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