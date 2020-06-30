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Aktüel

Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 22:06:18 -
Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde bir süre devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gölova'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı yerini sağanağa bıraktı. Bir süre devam eden ve şiddetini artıran sağanak nedeniyle ilçedeki cadde ve sokaklarda sel yaşandı.

Sel sularının kaldırım ve parke taşlarını yerinden söktüğü görüldü. Sürüklenen park halindeki bazı araçlarda ise hasar oluştu.

İlçedeki tarım arazileri de yaklaşık yarım saat süren dolu ve sağanak nedeniyle zarar gördü.


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