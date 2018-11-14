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Sivas'ta sabah şoku yaşadılar! Sirenler çaldı...

Sabahın erken saatlerinde metruk evde çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:30
Sivas'ta sabah şoku yaşadılar! Sirenler çaldı...

Sivas'ta saat 08.00 sıralarında Alibaba Mahallesi Kadim Sokak'ta meydana gelen yangından edinilen bilgilere göre, metruk halde bulunan müstakil ikamette sebebi belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alevler müstakil ikametin içini sardı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen yangın çevredeki binalara sıçramadan vatandaşlar tarafından fark edildi ve durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Güne siren sesleriyle uyanan vatandaşlar ise yangın anını meraklı gözlerle tedirginlik içerisinde izledi. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte vatandaşlar rahat nefes aldı.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekipler, metruk evde soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:30
  1. Sivas
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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