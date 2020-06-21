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Aktüel

Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 20:29:02 -
Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Veysel Torun (24) yönetimindeki 58 ABL 534 plakalı mıcır yüklü tır, Sivas-Kayseri kara yolundaki Cumhuriyet Üniversitesi Kavşağı'nda, Mustafa Recep Oktay idaresindeki 58 BP 667 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada tır, yol kenarındaki beton direğe çarparak devrilirken, otomobil refüje çıkarak durdu.

Yaralanan sürücüler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Devrilen tır nedeniyle yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldı.



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