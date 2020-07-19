Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Koçyiğit (24) yönetimindeki 58 BR 731 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde, trafik yön levhasına çarparak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Oktay Arslan (21), Harun Öztürk (34) ve Necmi Toker (25) yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.