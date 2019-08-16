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Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü

Kazada sürücü ile eşi yaşamını yitirdi

16 Ağustos 2019 Cuma 10:30
Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Turgay Çağdaş (30) yönetimindeki 34 TL 6520 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Ortaköy yakınlarında kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından yol kenarındaki taş duvara çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Emine Berk Çağdaş (28) olay yerinde öldü.

Araç içerisinde sıkışan cenazeler, Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak Akıncılar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:30
  1. Akıncılar
  2. Sivas
  3. trafik kazası

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