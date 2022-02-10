Sivas'ta okullar yarın tatil mi? Valilik'ten son dakika açıklaması!

Sivas’ta etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı 731 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel geçidinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Araçlar bölgedeki bir akaryakıt istasyonunda bekletiliyor. Kara yolunun Arpancık mevkisinde de tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Bölgede görüş mesafesi yaklaşık 60 metreye düşerken polis ekipleri, sürücüleri uyarıyor. Kara yolunun açık kalması için ekiplerin çalışması ise sürüyor.

Sivas'ta okullar tatil mi, valilik açıklama yaptı mı?

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 10 Şubat Perşembe günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceğinden eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin ise 09.30-12.00 ile 13.00-17.00 olarak düzenlendiği belirtildi. Sivas'ta yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.