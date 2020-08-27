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Aktüel Sivas'ta öğrenci yurtlarının geri dönüşüm atıkları yeniden ekonomiye kazandırılıyor
Aktüel

Sivas'ta öğrenci yurtlarının geri dönüşüm atıkları yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:37:39 -
Sivas'ta öğrenci yurtlarının geri dönüşüm atıkları yeniden ekonomiye kazandırılıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta, spor tesisleri ile öğrenci yurtlarının geri dönüşüm atıkları kurulan atölyede yapılan tasarımlarla salıncak, kamelya, bank, dekoratif hayvan figürleri ve çiçeklik gibi ürünlere dönüştürülüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlüğün tesislerinden, yurtlarından, gençlik merkezlerinden çıkan endüstriyel atıkları tekrar ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

Atıkların kurdukları atölyede 15 kişilik ekibin maharetli ellerinde farklı figürlere dönüştüğünü belirten Tunç, şöyle devam etti:

"Açıkçası bu malzemelerin tamamı çöpe gidecekken, bunları tekrardan ekonomiye kazandırıyoruz. Minimum maliyetlerle çok güzel, kullanışlı park, bahçe ve iç mekan malzemeleri üretiyoruz. Kitaplıklar, bahçelerimiz için hayvan figürleri, salıncaklar, çiçeklikler üretildi. Hep birlikte bahçelerimizi, mekanlarımızı ustalarımızın üretmiş olduğu bu ekipmanlarla donatıyoruz."

Atölyenin ustabaşı Halis Cücen ise, ekip olarak atık malzemeleri ekonomiye kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti.



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