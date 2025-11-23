Sivas’ta maden göçüğü! Şantiye müdürü için 7 gündür arama çalışması
Sivas’ın Divriği ilçesinde bir demir madeni ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü bulmak için ekipler 7 gündür arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili yetkililer, çalışmaların zorlu koşullarda devam ettiğini açıkladı.
Çaltı köyünde 17 Kasım'da maden ocağında heyelan riskini azaltma çalışmalarını sahada denetlerken ayağı kayarak heyelanlı bölgeye düşen ve toprak yığınının kayması sonucu göçük altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) arama çalışmalarına iş makineleri yardımıyla devam ediliyor.
Gece ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.
Yıldırım'ın bulunduğu bölgede toprak kayması riski bulunması nedeniyle çalışmalar titizlikle yürütülüyor.
Aktüel
