Terörsüz Türkiye hedefinde yeni aşama! İmralı’ya kritik ziyaret: Üç partiden ortak heyet belirendi

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, gerçekleştirdiği 18. toplantıda İmralı Adası'na ziyaret kararı aldı ve heyette yer alacak isimleri belirledi. Üç kişiden oluşacak bu tarihi heyette, komisyonda grubu bulunan partilerden üç isimle İmralı'yı ziyaret etme kararı alındı.

HÜSEYİN YAYMAN, GÜLİSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT VE FETİ YILDIZ İMRALİ’YA GİDİYOR

Karar kapsamında komisyonda grubu bulunan AK Parti, MHP ve DEM Parti'den milletvekillerin yer alacağı heyet İmralı'ya gidecek.

Heyette; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alacak. Öte yandan CHP'nin ardından Yeni Yol Grubu'nun da heyete temsilci vermeyeceği öğrenildi. 3 kişiden oluşacak heyetin, İmralı Adası'na gerçekleştireceği ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacak.