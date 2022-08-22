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Yerel Sivas’ta kuvvetli sağanak!
Yerel

Sivas’ta kuvvetli sağanak!

Sivas’ta akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış, uzun süredir yağmur yağmayan kente can suyu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 18:18:00 -
Sivas’ta kuvvetli sağanak!

Sivas’ta kuvvetli sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Bir anda başlayan yağmurla sokaktakiler sığınacak yer aradı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Tarihi kent meydanında bulunan Şifahiye Medresesinin çatı akarları adeta çağlayana döndü. Yağmur yollara göle çevirdi, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Kuvvetli yağmur kısa sürse de uzun bir süredir yağmur yağmayan Sivas’a can suyu gibi geldi.

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