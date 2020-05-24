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Aktüel

Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-24 21:40:21 -
Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 211 kişiye ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 211 kişiye, toplam 228 bin 886 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve ilçelerde son bir haftada yaptıkları denetimlerde, 211 kişinin Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.

Söz konusu kişilere, toplam 228 bin 886 lira idari para cezası uygulandı.

Bu arada Vefa Sosyal Destek Gruplarının, kendilerine iletilen 5 bin 154 talebi yerine getirdiği bildirildi.

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