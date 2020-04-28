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Aktüel

Sivas'ta "Kovid-19" denetimleri sürüyor

2020-04-28 11:04:42 -
Sivas'ta "Kovid-19" denetimleri sürüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta, polis, jandarma ve sağlık ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle şehrin girişlerinde oluşturulan uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte koronavirüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, merkez ve il sınır girişlerinde bulunan uygulama noktalarında ateş ölçerle 24 saat esasına göre kontrol yapıyor.

Uygulama noktasına gelen araçlarda bulunanlardan önce kimlikleri ve ehliyetleri istenip sorgulandıktan sonra ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor.

Ekipler, ayrıca dışarı çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların da kurallara uyup uymadıklarını da sorguluyor.

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