Sivas'ta korkutan balık ölümleri

Merkeze 13 kilometre uzaklıktaki Tepeönü köyünde yaklaşık 3 gün önce balık ölümü meydana geldi.

Köylüler tarafından görülen ve ırmağın yüzeyine vuran ölü balıklar, köy muhtarı tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerine bildirildi.

Köye gelen yetkililer, balıklardan ve ırmak suyundan numune aldı.

Köy muhtarı Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık ölümlerinin 3 gün önce gördüklerini söyledi.