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Aktüel

Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 17:59:07 -
Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde bir apartmanın pencere korkuluğuna sıkışan güvercin, karşı apartmandaki kedinin tepki vermesi üzerine fark edilerek itfaiye ekiplerine kurtarıldı.

Şehitler Mahallesi'nde yaşayan Tuğçe Acar'ın kedisi "Mau", karşı apartmanın 3. katındaki pencerenin korkuluğuna sıkışan kuşu fark ederek tepki verdi.

Kedisinin hareketlenmesi üzerine Acar, korkuluğa sıkışan güvercini fark etti.

Acar'ın durumu bildirdiği Zara Belediyesi itfaiye ekipleri, kuşu bulunduğu yerden kurtararak doğal ortamına bıraktı.

Tuğçe Acar, yaşanan olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedisinin camın önünde hareketlenmesi üzerine yanına gittiğini söyledi.

Acar, "Dışarıya baktığımda karşı apartmanın cam korkuluğuna kuşun düşüp sıkıştığını gördüm ve hemen itfaiyeyi aradım. Çatı katı olduğu için kuşlar genelde buraya yuva yapıyor. Kuş da galiba rüzgarın şiddetinden yönünü belirleyemeyip düştü." dedi.


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