Sivas’ta kişi başı nakdi kredi tutarı 14 bin lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörüne ait finansal verilerin Türkiye coğrafyası üzerinde dağılımını gösteren ’’FİNTÜRK-Finansal Türkiye Haritası’’ verilerini paylaştı.

2020 yılı Ocak-Mart dönemi verilerine göre Sivas’ta kişi başına düşen banka nakdi kredi tutarı 14 bin 33 lira olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de 2020’nin ilk çeyreğinde kişi başına düşen banka nakdi kredi tutarının en yüksek olduğu il 73 bin 517 lira ile İstanbul oldu. Bu ili 70 bin 687 lira ile Ankara; 50 bin 160 lira ile Denizli, 41 bin 515 lira ile Antalya, 33 bin 934 lira İzmir, 33 bin 763 lira ile Kocaeli, 33 bin 79 lira ile de Gaziantep izledi.

Ocak-Mart döneminde kişi başına düşen nakdi kredi tutarının en düşük olduğu şehir ise 5 bin 503 lira ile Şırnak oldu. Şırnak’ı 6 bin 2 lira ile Muş, 6 bin 100 lira ile de Ağrı takip etti.