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Aktüel Sivas'ta kaza! Yaralılar var
Aktüel

Sivas'ta kaza! Yaralılar var

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 22:13:00 -
Sivas'ta kaza! Yaralılar var

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.

İ.H.T. (34) yönetimindeki 46 KC 713 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Altınyayla Kavşağı'nda, E.İ.P. (31) idaresindeki 2-AKX 334 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle İ.H.T'nin aracı ikiye ayrılırken, motor kısmı yolda kalan otomobilin arka kısmı yol kenarındaki bariyerlere saplandı.

Kazada sürücüler ile İ.H.T'nin aracında bulunan A.T. (44) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan A.T, Sivas'a sevk edildi.

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