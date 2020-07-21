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Aktüel

Sivas'ta kaza yapan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 5 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-07-21 10:41:26 -
Sivas'ta kaza yapan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 5 bin lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta ehliyetsiz kullandığı otomobille kaza yapan sürücüye ve araç sahibine yaklaşık 5 bin lira para cezası uygulandı.

E.Ö. yönetimindeki 52 AG 742 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi yakınlarında yol kenarındaki kar siperliklerine çarparak devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada araçta hasar oluştu.

Polis ekipleri, ehliyetsiz araç kullanan E.Ö'ye 2 bin 473 lira, otomobil sahibine de 2 bin 473 lira olmak üzere 4 bin 946 lira para cezası uyguladı.

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