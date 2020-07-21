Sivas'ta kaza yapan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 5 bin lira ceza
SİVAS (AA) - Sivas'ta ehliyetsiz kullandığı otomobille kaza yapan sürücüye ve araç sahibine yaklaşık 5 bin lira para cezası uygulandı.
E.Ö. yönetimindeki 52 AG 742 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi yakınlarında yol kenarındaki kar siperliklerine çarparak devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada araçta hasar oluştu.
Polis ekipleri, ehliyetsiz araç kullanan E.Ö'ye 2 bin 473 lira, otomobil sahibine de 2 bin 473 lira olmak üzere 4 bin 946 lira para cezası uyguladı.