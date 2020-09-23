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Aktüel Sivas'ta karantina kurallarını ihlal eden 23 kişi KYK yurduna yerleştirildi
Aktüel

Sivas'ta karantina kurallarını ihlal eden 23 kişi KYK yurduna yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 16:19:31 -
Sivas'ta karantina kurallarını ihlal eden 23 kişi KYK yurduna yerleştirildi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarını ihlal eden 23 kişinin Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildiğini bildirdi.

Ayhan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve evde izole olması gerekirken bunu ihlal eden vatandaşların yurtlara yerleştirildiğini dile getirerek "Vatandaşlar işin vahametini anlamaya başladı, ciddi ihbarlar da geliyor. Komşusunu ihbar edenler oluyor." dedi.

Tedbiri en erken alan illerden birinin, Sivas olduğuna dikkati çeken Ayhan, KYK yurtlarında 23 kişinin izole edildiğini ifade etti.

Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) halen 371 kişinin tedavi gördüğünü aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ta 10 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında çok yoğun bir vaka artışı oldu, ciddi bir tırmanış oldu ama bütün kurumlarımız tüm enerjisini bir noktaya birleştirdi. Bu yoğun vaka artışına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayakta durdu. Ciddi manada aşağı düşüşü sağlamış oldu. 12 Eylül itibarıyla da ciddi manada bir azalış olmaya başladı."

- Kurallara uymayanlara 5 milyon 858 bin lira ceza yazıldı

Ayhan, kurallara uymayanlara ceza yazılmaya devam edildiğine dikkati çekerek "5 bin 11 kişiye ve 347 iş yerine toplam 5 milyon 858 bin 530 lira ceza uygulandı. Bu cezaların silinmesi gibi bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

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