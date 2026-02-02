  • İSTANBUL
Sivas'ta kar esareti faciaya dönüştü! Çöken ağıl 40 koyuna mezar oldu

Sivas'ta kar esareti faciaya dönüştü! Çöken ağıl 40 koyuna mezar oldu

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı, bir besicinin ekmek teknesini yerle bir etti. Biriken karın ağırlığına dayanamayan ağılın çatısı büyük bir gürültüyle çökerken, içeride bulunan küçükbaş hayvanlar enkaz altında kaldı.

Olay, sabah saatlerinde Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde meydana geldi. Beldede yaşayan Ebubekir Zor’a ait ağıl, hayvanlara yem verilmek istendiği sırada üzerinde biriken kar nedeniyle çöktü. Çöken ağılda bulunan 45 koyun enkaz altında kaldı. Ağılın çöktüğünü gören köylüler yardıma koştu. Çökme sırasında ağılın kapı tarafına yığılan 45 koyundan 40’ının öldüğü tespit edildi. Ölen koyunlar iş makineleri ve vatandaşların yardımıyla taş ve ağılın enkazından çıkarıldı. (DHA)

 

