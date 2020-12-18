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Aktüel Sivas'ta kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Aktüel

Sivas'ta kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:00:03 -
Sivas'ta kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ahırlar bölgesinde kanalizasyon çukurundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rögar kapağını söktü. Kanalizasyon çukuruna inen bir itfaiye eri köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkararak, temizlendikten sonra sahibi Ali Geyik'e teslim etti.

Üşüyen yavru Kangal köpeği sahibi tarafından kardeşlerinin yanına götürüldü.

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