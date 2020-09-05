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Aktüel Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 09:36:09 -
Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamitin patlaması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Ovacık köyü yakınlarında Veysel S. (46), arkadaşları R.Y, B.A, R.Ö. ve E.Ç. ile define aramak için araziye çıktı.

Şüphelilerin kaçak kazı yaptıkları sırada dinamitin patlaması sonucu Veysel S. ile B.A. ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından hastaneye götürülmek istenen Veysel S, Karaçayır köyü yakınlarında yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan B.A. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Patlama sonrası kaçan şüpheliler R.Y, R.Ö. ve E.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


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