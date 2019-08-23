Sivas’ta jandarma operasyonları
Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı.23 Ağustos 2019 Cuma 10:15
Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 30 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 7-20 Ağustos 2019 tarihleri arasında icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri kapsamında; 6 Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kaçakçılığı, 14 Sigara Kaçakçılığı, 1 Yasadışı Ekim ve 1 Göçmen Kaçakçılığı olayı olmak üzere toplam 22 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda 223 gr. esrar maddesi, 9 kök kenevir bitkisi, 10 gr. metamfetamin ve 2.150 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda 18’i yabancı uyruklu olmak üzere yakalanan 30 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
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