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Aktüel Sivas'ta işçi taşıyan kamyonet devrildi 4 kişi yaralandı
Aktüel

Sivas'ta işçi taşıyan kamyonet devrildi 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:47:40 -
Sivas'ta işçi taşıyan kamyonet devrildi 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Kiper (58) yönetimindeki 58 HC 300 plakalı kamyonet, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek girişinde devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan inşaat işçileri Ahmet Karakaya (41), Süheyl Coşkun (30) ve Mehmet Kıyvat (31) yaralandı.

Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.


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