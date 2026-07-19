  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP'li Büyükataman Bursa'da konuştu: Krizleri çözecek yegane güç Türkiye Parayı evin bahçesinin duvarına koyun kendisi alır! Özgür Özel nakiti kaptı Emniyetteki ek ifadesi ortaya çıktı: Alper Çelik’ten Ahbap’ı sarsacak yeni açıklama Ticaret Bakanlığı ‘dur’ dedi! 1 top dondurmaya akılalmaz fiyat Ahbap dediler hortumcu çıktı! Paralar nerede Fatih haberdar mısın? Laik atak hastaları dikkat: Artık Batı da karma eğitime karşı! Suudi Arabistan’dan yürekleri yakan haber: 4 Türk işçi yanarak can verdi MSB, Rum katliamlarını paylaşmaya devam ediyor Daha önce böyle vahşet görülmedi Aslı Baykal cenazede yaşananlara tepkisiz kalamadı! CHP’li şovmenlere hadisli gönderme İran, ABD üssüne saldırıp imha etti 2 savaş uçağını yerde vurdu
Yerel Sivas’ta iki otomobil çarpıştı! 6 kişi yaralandı
Yerel

Sivas’ta iki otomobil çarpıştı! 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı! 6 kişi yaralandı

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki K.Y. (21) idaresindeki 06 EKM 328 plakalı otomobil ile S.T. (27) idaresindeki 58 DH 074 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte 58 DH 074 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23