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Aktüel

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 20:10:29 -
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru, 4 kişi yaralandı.

Burak Aslan (24) idaresindeki 23 DY 203 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Mazıkıran mevkisinde, Savaş Doğru (46) yönetimindeki 35 DKN 58 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Elif Hilal Doğru (9) ve Bingöl'de görevli polis memuru Selçuk Yetişen (24) yaralandı.

Ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yetişen, Sivas'a sevk edildi.

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