  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta iki köy ile bir apartmanda Kovid-19 karantinası kaldırıldı

2020-04-24 12:55:58 -
Sivas'ta iki köy ile bir apartmanda Kovid-19 karantinası kaldırıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesi Erence ve Çakırlı köyleri ile ilçe merkezindeki bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Suşehri Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hidayet Sarı başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 11 Nisan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Erence ve Çakırlı köyleri ile ilçe merkezindeki bir apartmanda, sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle uygulamanın sonlandırılmasına karar verildi.

Kurul, Akşar köyündeki karantina süresini ise 7 gün uzattı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı