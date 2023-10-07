Sivas’ta hazırbulunuşluk sınavı yapıldı

Sivas Millî Eğitim Müdürü Necati Yener, Dörteylül Ortaokulunda sınav uygulamasına katılan öğrencileri ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

Bir süre okul Müdürü Emre Gürbüz ile görüşen ve okulun durumu hakkında bilgi alan Yener, okul binasında da incelemelerde bulundu.

Okul kantinini de ziyaret eden Yener, okul kantinlerinin temizliği ve düzeninin çok önemli olduğunu söyleyerek kantin işletmecileri ve okul idarecilerinin bu konuda oldukça hassas olmaları gerektiğini ifade etti.