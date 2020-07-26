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Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 22:56:54 -
Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 9 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

S.K. (33) yönetimindeki 60 TT 032 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolunun Kovalı mevkisinde, D.G. (23) idaresindeki 18 AF 039 plakalı otomobille çarpıştı. Hafif ticari araç, çarpışmanın şiddetiyle şarampole devrildi.

Kazada, sürücü S.K. ile hafif ticari araçtaki A.K. (4), B.K. (8), S.K. (13), M.M.K. (1), B.K. (1), Ş.K. (35) ve otomobildeki E.C.G. (19) ve N.B. (19) yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan M.M.K. ve Ş.K'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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