  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sivas'ta hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Aktüel

Sivas'ta hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 15:10:01 -
Sivas'ta hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

K.E. (27) yönetimindeki 44 KS 664 plakalı hafif ticari araç ile M.N.Y. (39) idaresindeki 02 AR 243 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Kangal ilçesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada M.N.Y'nin aracında bulunan Nazime (66), Hanım (33), İlknur (13), Mehmet Emin (4) ve Halit Efe Yılmaz (8) yaralandı.

Ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlknur ve Nazime Yılmaz Sivas'a sevk edildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Erbaş'tan 'Ayasofya Camii' müjdesi! Erdoğan açılıştan sonra bakın ne yapmış
Gündem

Ali Erbaş'tan 'Ayasofya Camii' müjdesi! Erdoğan açılıştan sonra bakın ne yapmış

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu”nun kapanışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. ..
Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında
Gündem

Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 ay önce köpeklerin kazıp çıkarttığı kafatasının DNA analizinin tamamlanması sonrası bir gizemi ortaya çıkardı..
Suudi Arabistan’dan skandal çağrı! Türkiye’ye karşı resmen başlattılar
Ekonomi

Suudi Arabistan’dan skandal çağrı! Türkiye’ye karşı resmen başlattılar

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan Twitter'dan Türkiye'ye karşı yeni boykot çağrısı yaptı.
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay