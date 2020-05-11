Sivas'ta görme engelli yatalak hasta elektronik yatağına kavuştu

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, görme engelli ve yatalak bir hasta için elektronik yatak bağışı yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kendisi de görme engelli olan Selman Devecioğlu, Aydoğan Mahallesi'nde yaşayan görme engelli yatalak hasta Celal Verep'in elektronik yatak talebini, Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) Koordinatörü ve Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı'ya iletti.

Toparlı'nın da durumu Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'a iletmesi üzerine Verep'e elektronik yatak bağışı yapıldı.

Elektronik yatak, yük taşımacılığında kullanılan asansör yardımıyla Verep'in evine çıkartıldı.

Verep'in elektronik yatağa kavuşmasına vesile olan Selman Devecioğlu, "Bu yatak sayesinde hastamız daha rahat edecek inşallah. Kendisi komşumuz, eşi de görme engelli. Çok sıkıntı çekiyordu, bu yatak onlar için çok iyi olacak. Rektörümüz Alim Yıldız'a, CENGEL Birimi koordinatörü Recep Toparlı'ya çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.