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Sivas'ta FETÖ davasında 16 sanığa hapis cezası

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamındaki davada, örgütün sözde il yöneticileri ve sözde il imamının da aralarında bulunduğu 24 sanıktan 16'sı, 1 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

06 Kasım 2018 Salı 18:11
Sivas'ta FETÖ davasında 16 sanığa hapis cezası

Sivas'ta FETÖ sanıklarının yargılandığı davada 16 kişiye hapis cezası verildi.

Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanıklar Mustafa Y., Naim S., Murat Ş., Mehmet Nuri S., tutuksuz sanıklar Mehmet Fatih Ş., Yavuz Selim K., Metin T., Mevlüt K., Ünal B., Turgut C., Mustafa Y., Osman O., Tugay S., Mehmet Akif İ., Murat K., Murat T., Şevki K. ve Osman Y. ile müdafi avukatları ve bazı sanık yakınları katıldı. Firari sanıklar Murat B., Mustafa G., Mustafa Y., Osman Ç. ve Tahsin A. ile FETÖ/PDY'nin sözde 'il imamı' Musa K.'nin halen arandığı tutanağa geçildi.

Sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Murat Ş.'ye 12 yıl, Mustafa Y. ve Naim S.'ye 9 yıl 4'er ay, tutuksuz sanıklar Mehmet Fatih Ş.'ye 6 yıl 10 ay, Yavuz Selim K., Metin T., Turgut C. ve Mustafa Y.'ye 6 yıl 3'er ay, Ünal B.'ye 7 yıl 6 ay, Osman O.'ya 1 yıl 6 ay, Tugay S.'ye 5 yıl 10 ay, Mehmet Akif İ.'ye 6 yıl 10 ay, Murat K. ve Murat T.'ye 8 yıl 9'ar ay, Şevki K. ve Osman Y.'ye ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Mevlüt K.'ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Nuri S. ile firari 6 sanığın dosyalarını ayırdı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 18:11
  1. Sivas
  2. FETÖ davası
  3. Hapis cezası
  4. mahkeme

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