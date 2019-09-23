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Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 09:06
Sivas'ta feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 BLA 93 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:06
  1. Sivas'ın Şarkışla ilçesi
  2. Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu
  3. Şarkışla
  4. Şarkışla Devlet Hastanesi

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