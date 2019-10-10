Sivas'ta feci kaza! Öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı Sivas'ta, servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Huzur Mahallesi 37'nciSokak'ta meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Metehan Özdemir yönetimindeki servis minibüsü, Mehmet Topçu'nun kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Özdemir'in kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kazada hafif ticari sürücüsü Mehmet Topçu ile servisteki öğrenciler Melike Bulak (11), Ayşe Nur Aydın (17), Enes Doğan (12), Batuhan Dökmetaş (11), Mina Damla Bulak (9), Nisanur Güldü (13), Şevval Yıldız, Merve Genç ve Büşra Mert yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 10 yaralıyı ambulanslarla CumhuriyetÜniversitesiTıp Fakültesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 9'u öğrenci 10 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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