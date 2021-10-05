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Yerel Sivas’ta feci kaza! 2 yaralı
Yerel

Sivas’ta feci kaza! 2 yaralı

Sivas'ta minibüs ile çarpışan otomobildeki 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 12:03:00 -
Sivas’ta feci kaza! 2 yaralı

Sivas'ın Zara ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki karı koca ağır yaralandı.

Mustafa Yiğit idaresindeki 15 AG 077 plakalı otomobil, ilçe çıkışındaki kavşakta, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 NL 2411 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Emek Yiğit, AFAD ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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