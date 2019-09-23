Sivas’ta feci kaza! 1'i bebek 2 ölü, 6 yaralı Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada 1'i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde, Sivas’ın Şarkışla ilçesini Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. Kazada, 16 DLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu. İlk belirlemelere göre otomobildeki 1‘i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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